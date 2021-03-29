Otomobil alıp-satacaklar dikkat! Fiyatlara kur zammı kapıda
Otomotivdeki hızlı satışlara kur freni geliyor... Nisan ayında fiyatların yüzde 6’dan fazla artmasıyla talebin azalması bekleniyor. Kur artışı ise en çok orta segmenti olumsuz etkileyecek. İşte detaylar...
Döviz kuru ve faizlerdeki artış otomotiv sektörünün hızını kesecek. Eldeki stoklar nedeniyle henüz kur artışı fiyatlara yansıtılmadı. Ancak, nisan ayı itibarıyla fiyatların yükselmesi bekleniyor. Yüzde 6’yı aşması beklenen fiyat artışı, satışları da frenleyecek. Kur artışının en fazla yüzde 80’lik ÖTV dilimine giren orta segment araç satışlarını etkileyeceği öngörülüyor.
Dünya gazetesinden Aysel Yücel imzalı habere göre; otomotiv pazarı yıla hızlı başlamış, ocaktan sonra şubat ayında da aylık bazda son 10 yılın rekoru kırılmıştı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 artarak 102 bin 232 adet olarak gerçekleşti.
Henüz mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklanmadı ancak, bu ayın da hareketli geçtiği biliniyordu. Bu ay yaklaşık 90 bin adetlik satış bekleniyor. Sektör temsilcileri, kur ve faizlerdeki artışın otomobil satışlarına etkisini değerlendirdi.
"Kalan 9 ayda yüksek faiz ve döviz kurunun satışlara olumsuz etki etme ihtimali yüksük"
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Otomotiv sektöründe satışların seyrine en hızlı etki eden döviz kurunun seviyesidir. Döviz düşünce satışlar genel olarak artar.