Otomobil alıp-satacaklar dikkat! Fiyatlara kur zammı kapıda

Henüz mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklanmadı ancak, bu ayın da hareketli geçtiği biliniyordu. Bu ay yaklaşık 90 bin adetlik satış bekleniyor. Sektör temsilcileri, kur ve faizlerdeki artışın otomobil satışlarına etkisini değerlendirdi.