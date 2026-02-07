Otomobil alacaklar müjde! Taşıt kredilerinde yeni dönem başlıyor...
Taşıt kredisi faizlerindeki düşüş, sıfır araç piyasasında hareketliliği artırırken, ikinci el otomobil piyasasında da canlanma yarattı. Daha önce yüzde 4’ün üzerinde seyreden faiz oranları, şu anda yüzde 3’ün altına kadar indi.
Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kredilere de yansıyor.
Şu anda bankaların taşıt kredisi faiz oranları 2,85 ile 2,95 aralığına kadar indi. Bazı bankalarda faiz oranı yüzde 2,90 seviyesinde işlem görüyor. Bu oranlar, 2025’in başındaki seviyelere göre önemli bir rahatlama sağlıyor.
400 BİN TL KREDİDE AYLIK TAKSİT 42 BİN TL’YE KADAR DÜŞTÜ
Örnek hesaplama oldukça çarpıcı:
400 bin TL taşıt kredisi, 12 ay vade ve yüzde 2,90 faiz oranıyla alındığında aylık taksit tutarı 42 bin 54 TL oluyor. Toplam geri ödeme ise yaklaşık 504 bin 648 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Faizlerin yüzde 4’ün üzerinde olduğu döneme göre aylık taksitlerde binlerce lira tasarruf söz konusu.
SIFIR VE İKİNCİ EL PİYASASINDA CANLANMA BAŞLADI
Faiz düşüşü, bankaların kampanyalarıyla birleşince sıfır araç satışlarında ciddi hareketlilik gözlemleniyor. İkinci el piyasasında ise artık yüzde 2’nin altında faizlerle kredi kullanmak mümkün hale geldi. Sektör temsilcileri, kredi maliyetlerinin daha da düşmesi halinde otomotiv sektöründeki durgunluğun tamamen biteceğini öngörüyor.
BANKALAR VADE VE LİMİT SEÇENEKLERİNİ GENİŞLETTİ
Bankalar taşıt kredisi koşullarını güncelledi:
400 bin TL’ye kadar kredilerde 36 ay vade ve yüzde 2,95 faiz oranı uygulanırken, 280 bin TL’lik kredilerde faiz oranı yüzde 2,85’e kadar düşebiliyor. Uzmanlar, faizlerdeki gerilemenin devam etmesi halinde otomobil satışlarının yılın geri kalanında hız kazanacağını belirtiyor.