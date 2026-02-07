Otomobil alacaklar müjde! Taşıt kredilerinde yeni dönem başlıyor...

400 BİN TL KREDİDE AYLIK TAKSİT 42 BİN TL’YE KADAR DÜŞTÜ

Örnek hesaplama oldukça çarpıcı:

400 bin TL taşıt kredisi, 12 ay vade ve yüzde 2,90 faiz oranıyla alındığında aylık taksit tutarı 42 bin 54 TL oluyor. Toplam geri ödeme ise yaklaşık 504 bin 648 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Faizlerin yüzde 4’ün üzerinde olduğu döneme göre aylık taksitlerde binlerce lira tasarruf söz konusu.