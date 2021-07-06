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Otomobil alacaklar dikkat! Temmuz zammı geldi en ucuz aracın fiyatı şaşırtıyor

Otomobil alacaklar dikkat! Temmuz zammı geldi en ucuz aracın fiyatı şaşırtıyor

Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması fiyatların zamlanmasına yol açtı.

Otomobil alacaklar dikkat! Temmuz zammı geldi en ucuz aracın fiyatı şaşırtıyor

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Temmuz ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas giderek daha fazla açıldı.

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Otomobil alacaklar dikkat! Temmuz zammı geldi en ucuz aracın fiyatı şaşırtıyor

Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller

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Otomobil alacaklar dikkat! Temmuz zammı geldi en ucuz aracın fiyatı şaşırtıyor

Alfa Romeo Giulia 879.950 lira

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Otomobil alacaklar dikkat! Temmuz zammı geldi en ucuz aracın fiyatı şaşırtıyor

Audi A3 Sportback 464.578 lira

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