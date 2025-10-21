BIST 10.467
Otomobil alacaklar dikkat! Bu modellerde indirim bekleniyor

Otomobil ithalatına ilişkin vergilendirmelere dair düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Japon otomobillerine gelecek ek gümrük vergisi artışının yanında ABD ve Çin'den ithal edilen araçların ek gümrük vergilerinde düşüşler yaşanacak.

ÇİN VE ABD'DEN İTHAL EDİLECEK ARAÇLARIN FİYATI DÜŞECEK

 Çin ve ABD'den ithal edilecek otomobillerin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'ye varan ek vergi de yüzde 30'lar seviyelerine düşecek.

HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPACAK?

 Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı motora sahip) otomobillerin gümrük vergisi azalmış oldu. ABD'de de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.

Chery, MG ve BYD  gibi markaların içten yanmalı motora sahip olan araçlarında fiyat düşüşü bekleniyor.

