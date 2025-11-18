Otokar'ın otonom otobüsü İspanya'da yolcu taşımaya başladı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar'ın Seviye 4+ otonom şehir içi otobüsü Otonom e-Centro, Avrupa'da yola çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otonom araç, İspanya'nın 'verimli ve sürdürülebilir mobilite' hedefine uygun olarak, başkent Madrid'de yer alan Mercamadrid'de yolcu taşımaya başladı.

Tanıtım etkinliğine katılan Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, beraberindeki heyetle aracı inceledi, test etti.

Sürdürülebilir, bağlantılı ve güvenli mobilite için Avrupa stratejisinin bir parçası olan Mobilities for EU Projesi kapsamında tercih edilen otonom e-Centro otobüs, Otokar bünyesinde geliştirildi.

Bu sayede Madrid, daha yüksek verimlilik ve operasyonel güvenlik ile emisyon içermeyen toplu taşıma için önemli bir adım attı. Söz konusu teslimatla Otokar'ın otonom aracını toplu taşımada kullanan ilk Avrupa ülkesi İspanya oldu.

Otokar'ın İspanya'daki bayisi Somauto tarafından teslim edilen otonom e-Centro, İspanya'nın önde gelen operatörü Alsa tarafından işletilecek.

Araç göreve başlamadan önce İspanyol yetkililer tarafından yetkilendirilmiş test merkezi INSIA tarafından test edildi. Tüm teknik belgeler, İspanya genelinde yol güvenliği, trafik yönetimi ve araç tescilinden sorumlu otorite olan Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) tarafından onaylandı.

Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO, sürücüye ihtiyaç duymadan çalışabilme kabiliyetine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor.

Farklı hava koşullarında, gece ve gündüz günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen otobüs, belirlenen güzergahta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor.

Otonom sistem, sapma, sollama, geri sürüş, U dönüşü, yokuş yukarı/aşağı sürüş, kavşak ve düzenlenmemiş kavşak yönetimi dahil olmak üzere gelişmiş manevra kabiliyetlerine sahipken, aracın tüm yazılım geliştirme, test ve uygulama aşamaları, Otokar ekipleri tarafından tamamen şirket bünyesinde gerçekleştirildi.

Otonom e-Centro, Macaristan'da TÜV Rheinland tarafından yapılan kapsamlı testleri başarıyla tamamlarken, 30 gün boyunca 148 farklı senaryoda denenen araç, 600'den fazla otonom sürüş testini başarıyla geçti.