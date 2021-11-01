Otogaza (LPG) çok büyük zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından bir zam da LGP'ye yani otogaza çok kallavi bir zam geliyor. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli...

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Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor. 2 Ekim'de 71 kuruş zamlanan LPG'ye 21 Ekim'de 22 kuruş daha zam gelmişti.

İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak. Fiyatlar iller, ilçeler ve akaryakıt şirketleri arasında farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

Ekim'de zam yağmuru olmuştu

Benzinin litresine de 26 Ekim’de 44 kuruş, 27 Ekim’de 28 kuruş zam gelmiş, daha sonra 28 Ekim’de dolar kurundaki geri çekilmeyle birlikte 25 kuruşluk indirim kararı alınmıştı.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,43 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,53 TL seviyesinde bulunuyor.

Motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmıştı.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,20 TL, Ankara'da ve İzmir'de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor.