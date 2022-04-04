Otogaza (LPG) 5 Nisan'da 65 kuruş zam geliyor! İşte zamlı LPG tarifesi...

BENZİN ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı otogaz yani LPG'ye geçen araç sahiplerine kötü haber. LPG'ye 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geliyor.

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Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtildi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak.