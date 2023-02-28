BIST 5.241
DOLAR 18,88
EURO 20,03
ALTIN 1.099,32

Otobüsü ekmek tekneleriydi şimdi 7 kişilik ailenin evi oldu

|
Otobüsü ekmek tekneleriydi şimdi 7 kişilik ailenin evi oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, evleri ağır hasar gören 7 kişilik Akıncı ailesi, bir dönem ekmek kapısı olan halk otobüsünde yaşamaya başladı. 17 yıl şoförlük yaptığı halk otobüsünü barınma sorununu çözmek için eve çeviren Hasan Akıncı, banyo ve tuvalet ihtiyaçları için konteyner ev talebinde bulundu.

Otobüsü ekmek tekneleriydi şimdi 7 kişilik ailenin evi oldu

Hatay Antakya'da yaşayan 7 kişilik Akıncı ailesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin ağır hasar almasının ardından sokakta kalmamak için halk otobüsüne taşındı.

113
Otobüsü ekmek tekneleriydi şimdi 7 kişilik ailenin evi oldu

Depremden sonra Antakya'nın Madenboyu Mahallesi'ne geçtiklerini anlatan 48 yaşındaki Hasan Akıncı, 17 yıldır halk otobüs şoförü olarak çalıştığını söyledi.

213
Otobüsü ekmek tekneleriydi şimdi 7 kişilik ailenin evi oldu

Deprem anını felaket olarak ifade eden Akıncı, "Pazar günü nöbetçiydim yorgundum. Eve geldim normalde hep park alanı bulurum, o gece yoktu. Mahalleyi dolaştım, park yeri bulamadım yakıtım da yoktu.

313
Otobüsü ekmek tekneleriydi şimdi 7 kişilik ailenin evi oldu

 Yakıt aldım benzinlik yanında da park yeri bulamayınca evin 500 metre ilerisinde boş bir alana park ettim. Zaten arabayı mahalleye bıraksaydım, bütün binalar çöktüğü için pert olacaktı. Eve gelip uyudum, depremin sarsıntısıyla uyandım. Kıyamet gibiydi, evin odalarında çocukların peşine koştum. 

413