Otobüsü ekmek tekneleriydi şimdi 7 kişilik ailenin evi oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, evleri ağır hasar gören 7 kişilik Akıncı ailesi, bir dönem ekmek kapısı olan halk otobüsünde yaşamaya başladı. 17 yıl şoförlük yaptığı halk otobüsünü barınma sorununu çözmek için eve çeviren Hasan Akıncı, banyo ve tuvalet ihtiyaçları için konteyner ev talebinde bulundu.
Hatay Antakya'da yaşayan 7 kişilik Akıncı ailesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin ağır hasar almasının ardından sokakta kalmamak için halk otobüsüne taşındı.
Depremden sonra Antakya'nın Madenboyu Mahallesi'ne geçtiklerini anlatan 48 yaşındaki Hasan Akıncı, 17 yıldır halk otobüs şoförü olarak çalıştığını söyledi.
Deprem anını felaket olarak ifade eden Akıncı, "Pazar günü nöbetçiydim yorgundum. Eve geldim normalde hep park alanı bulurum, o gece yoktu. Mahalleyi dolaştım, park yeri bulamadım yakıtım da yoktu.
Yakıt aldım benzinlik yanında da park yeri bulamayınca evin 500 metre ilerisinde boş bir alana park ettim. Zaten arabayı mahalleye bıraksaydım, bütün binalar çöktüğü için pert olacaktı. Eve gelip uyudum, depremin sarsıntısıyla uyandım. Kıyamet gibiydi, evin odalarında çocukların peşine koştum.