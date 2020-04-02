Otlu börek nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Oldukça nefis bir börek türü olan otlu börek yaparak en azından haftada bir defa sağlıklı bir yaşamı için gerekli olan vitamin ve minerallerden yoksun kalmayın. Bu nedenle özellikle çocuklara otlu börek yemeye alıştırmak sağlıkları açısından oldukça faydalı olacaktır. Şimdi otlu böreğin tarifine geçelim.