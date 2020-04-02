Otlu börek nasıl yapılır enfes bir lezzet!
Kahvaltılarınızı neşelendirecek, hazırlarken daha çok iştahınızı açacak bir tarif hazırladık! Mis gibi kokan farklı bir hamur işi tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz! İşte hazırlanışı!
Ülkemizin her bölgesinde mevsiminde yetişen farklı farklı yöresel otlar ve genellikle lor peyniri ilavesiyle hazırlanan bir börek çeşidi otlu börek...
113
Oldukça nefis bir börek türü olan otlu börek yaparak en azından haftada bir defa sağlıklı bir yaşamı için gerekli olan vitamin ve minerallerden yoksun kalmayın. Bu nedenle özellikle çocuklara otlu börek yemeye alıştırmak sağlıkları açısından oldukça faydalı olacaktır. Şimdi otlu böreğin tarifine geçelim.
213
Hamurları açmak ve yağlamak için:
3 yemek kaşığı buğday nişastası, 3/4 su bardağı zeytinyağı
313
Hamuru için:
3 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1/4 su bardağı yoğurt, 1/4 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1/2 tatlı kaşığı tuz
413