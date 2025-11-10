BIST 10.789
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdüre soruşturma

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin otizmli öğrenci B.U'yu iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddia edilen okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrenci B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü.

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

