Otellerde yeni dönem! Sakın resepsiyona bırakmayın

Turizm ve otelcilik alanında hizmet veren işletmelerin, konaklama amacıyla gelen müşterilerden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi almasına yönelik uygulama sona erdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerin T.C. Kimlik Belgesi fotokopisinin kaydedilmesi hakkında ilke kararını yayımladı. Buna göre, kimlik fotokopisi alınması uygulaması sona erdi.

Sisteme işleniyordu

 NTV'de yer alan habere göre Türkiye'de otellerde konaklamak isteyenlerden kayıt işlemleri için ilk olarak T.C. Kimlik Belgesi isteniyor, fotokopisi çekilip saklanıyordu. Ayrıca otel müşterileri, kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilmek üzere kamunun sistemine işleniyordu. Böylece araması olan kişiler otellerden alınıp ifadeleri ve gerekirse gözaltı süreçleri başlıyordu.

Kimlik fotokopisi alınmayacak

 Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu yeni bir ilke karar aldı ve otel, motel, han, pansiyon, bekar odası, günübirlik kiralık daireler, resmi konaklama yerleri gibi turizm ve otelcilik alanında hizmet veren yerlerde, veri sorumluları tarafından konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi alamayacak.

İlke karar gereğince, kararın yayımlanmasından önce konaklama amacıyla hizmet alan ilgili kişilere ait T.C. Kimlik Belgesi fotokopilerini kayıt altına alan veri sorumluları, bu nitelikteki belgeleri imha edecek.

