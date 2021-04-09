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Otelde nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti! Odaya giren arkadaşları şok oldu: Çırılçıplak...

Otelde nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti! Odaya giren arkadaşları şok oldu: Çırılçıplak...

Düğün öncesi arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti.

Otelde nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti! Odaya giren arkadaşları şok oldu: Çırılçıplak...

25 yaşındaki Jean Vosloo ve 28 yaşındaki Mari Hoon çifti düğün için gün sayıyordu. Nişanlı çift, arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatile çıktılar.

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Otelde nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti! Odaya giren arkadaşları şok oldu: Çırılçıplak...

Arkadaş grubu, Güney Afrika'nın Doğu Cape bölgesindeki Kareedouw kasabasında ıssız bir çiftlikteki otelde konaklıyordu.

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Otelde nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti! Odaya giren arkadaşları şok oldu: Çırılçıplak...

Gece saatlerinde nişanlı çift, küçük oteldeki odalarına çekildi.

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Otelde nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti! Odaya giren arkadaşları şok oldu: Çırılçıplak...

Kasabaya yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Kliphuis Guesthouse adlı otelde konaklayan grup, sabah olduğunda arkadaşları Jean Vosloo ve Mari Hoon'un odalarından çıkmadığını fark etti.

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