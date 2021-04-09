Otelde nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti! Odaya giren arkadaşları şok oldu: Çırılçıplak...
Düğün öncesi arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan nişanlı çiftin sonları korkunç şekilde bitti.
25 yaşındaki Jean Vosloo ve 28 yaşındaki Mari Hoon çifti düğün için gün sayıyordu. Nişanlı çift, arkadaşlarıyla birlikte kısa bir tatile çıktılar.
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Arkadaş grubu, Güney Afrika'nın Doğu Cape bölgesindeki Kareedouw kasabasında ıssız bir çiftlikteki otelde konaklıyordu.
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Gece saatlerinde nişanlı çift, küçük oteldeki odalarına çekildi.
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Kasabaya yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Kliphuis Guesthouse adlı otelde konaklayan grup, sabah olduğunda arkadaşları Jean Vosloo ve Mari Hoon'un odalarından çıkmadığını fark etti.
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