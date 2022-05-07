Otelde meydana gelen patlamada 18'e kişi hayatını kaybetti
KÜBA'nın başkenti Havana'da dün bir otelde patlama meydana geldi. atlamada şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Küba Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı bildirildi.
Patlamada şimdiye kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, 64 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan kan bağışı çağrısında bulundu.