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Otelde meydana gelen patlamada 18'e kişi hayatını kaybetti

Otelde meydana gelen patlamada 18'e kişi hayatını kaybetti

KÜBA'nın başkenti Havana'da dün bir otelde patlama meydana geldi. atlamada şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybetti. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Otelde meydana gelen patlamada 18'e kişi hayatını kaybetti

Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Küba Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, gaz kaçağından kaynaklanan şiddetli patlama nedeniyle ölenlerin sayısının arttığı bildirildi.

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Otelde meydana gelen patlamada 18'e kişi hayatını kaybetti

Patlamada şimdiye kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 14'ü çocuk, 64 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Otelde meydana gelen patlamada 18'e kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, ölenler arasında bir çocuk ile hamile bir kadının da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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Otelde meydana gelen patlamada 18'e kişi hayatını kaybetti

Yaralıları hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan kan bağışı çağrısında bulundu.

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