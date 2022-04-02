Otel odasında tecavüz iddiası! 'Bakireyim' deyip yalvardım demişti! Kurtuluş Kuş açıklama yaptı imalı paylaşım

Genç kız, Kuş'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Hayatının kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.