Otel odasında tecavüz iddiası! 'Bakireyim' deyip yalvardım demişti! Kurtuluş Kuş açıklama yaptı imalı paylaşım
Son dönemin popüler şarkıcılarından Kurtuluş Kuş, adının karıştığı tecavüz iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu.
21 yaşındaki genç kız, hayranı olduğu Kurtuluş Kuş'la sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. Hayran olduğu Kuş'un daveti üzerine genç kız Aydın'a gitti. Genç kız, şarkıcının alkollü olmasından Kuş'un yararlandığını söyledi.
Genç kız, Kuş'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Hayatının kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.
"Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım" diyen genç kız "Ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım." diye konuştu.
İddiaların ardından Kurtuluş Kuş, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.