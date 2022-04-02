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Otel odasında tecavüz iddiası! 'Bakireyim' deyip yalvardım demişti! Kurtuluş Kuş açıklama yaptı imalı paylaşım

Otel odasında tecavüz iddiası! 'Bakireyim' deyip yalvardım demişti! Kurtuluş Kuş açıklama yaptı imalı paylaşım

Son dönemin popüler şarkıcılarından Kurtuluş Kuş, adının karıştığı tecavüz iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Otel odasında tecavüz iddiası! 'Bakireyim' deyip yalvardım demişti! Kurtuluş Kuş açıklama yaptı imalı paylaşım

21 yaşındaki genç kız, hayranı olduğu Kurtuluş Kuş'la sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. Hayran olduğu Kuş'un daveti üzerine genç kız Aydın'a gitti. Genç kız, şarkıcının alkollü olmasından Kuş'un yararlandığını söyledi. 

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Otel odasında tecavüz iddiası! 'Bakireyim' deyip yalvardım demişti! Kurtuluş Kuş açıklama yaptı imalı paylaşım

Genç kız, Kuş'un kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Hayatının kararttığını belirten B.Ö. "Kendisi bana sarıldığı anda bakire olduğumu söyleyerek yalvardım. Ama ellerimi zorla tutup tecavüz etti" dedi.

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Otel odasında tecavüz iddiası! 'Bakireyim' deyip yalvardım demişti! Kurtuluş Kuş açıklama yaptı imalı paylaşım

"Babamın başı belaya girmesin diye anlatmayacaktım" diyen genç kız "Ama durgunluğumdan şüphelenince anlatmak zorunda kaldım." diye konuştu.

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Otel odasında tecavüz iddiası! 'Bakireyim' deyip yalvardım demişti! Kurtuluş Kuş açıklama yaptı imalı paylaşım

İddiaların ardından Kurtuluş Kuş, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. 

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