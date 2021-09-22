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Otel odasında dehşet! Mahkeme buz kesti: Cinsel ilişki sırasında...

Otel odasında dehşet! Mahkeme buz kesti: Cinsel ilişki sırasında...

İSVİÇRE'de milyoner at eğitmeninin 22 yaşındaki genç kızının ölümüyle ilgili şok eden detaylar çıkıt.

Otel odasında dehşet! Mahkeme buz kesti: Cinsel ilişki sırasında...

Milyoner at eğitmeninin 22 yaşındaki kızı Anna Reed, 32 yaşındaki sevgilisi Marc Schatzle'ın sağlık görevlilerini aramasının ardından bir otel odasında bulundu. 

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Otel odasında dehşet! Mahkeme buz kesti: Cinsel ilişki sırasında...

Reed, İsviçre, Muralto'daki lüks La Palma Au Lac otelinin 501 numaralı odasında hayatını kaybetti. 

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Otel odasında dehşet! Mahkeme buz kesti: Cinsel ilişki sırasında...

Otopsi sonucu Anna Reed'in boğulduğu ortaya çıktı. Vücudunda kesikler ve morluklar da göze çarptı.

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Otel odasında dehşet! Mahkeme buz kesti: Cinsel ilişki sırasında...

Lugano'da görülen davada, Almanya doğumlu Schatzle'ın içki, uyuşturucu ve satın aldığı lüks tasarımcılara ait kıyafetleri nedeniyle 40 bin sterlinden fazla borcu olduğu açıklandı.

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