Ot bitmeyen tarlayı güneş enerjisine çevirdi her ay 1 milyon 250 bin lira para akıyor
HATAY'ın Reyhanlı ilçe belediyesi akıllıca bir işe imza attı. Çorak ve ot bitmeyen araziyi güneş tarlasına çeviren belediye 3 bin eve yeten elektrik elde etti. Dahası da var... Belediye her ay artık bu güneş tarlasından 1 milyon 250 bin lira kazanıyor.
Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 80 dönümlük araziye belediye tarafından güneş enerjisi santrali kuruldu. Arazi tarıma uygun değildi ot bile bitmiyordu. Yıllarca çorak olduğundan boş duran araziye kurulan güneş enerjisi belediyeyi deyim yerindeyse ihya etti. Belediye hem 3 bin eve yeten elektrik elde etti hem her ay 1 milyon 250 bin lira gelir sağladı.
Reyhanlı Belediyesi, geçen yıl nisan ayında temelleri atılan "REY-GES Reyhanlı Güneş Enerji Sistemleri" projesini 8 ayda tamamladı. Proje kapsamında Yeşilova Mahallesi'nde 80 bin metrekare çorak arazi üzerine 12 bin 150 güneş paneli kuruldu.
Araziyi "güneş tarlası"na çeviren ve 25 milyon liraya mal olan santral, geçen yıl kasımdan itibaren güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladı. Yaklaşık 3 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilen santralden üretilen elektrik, ilgili elektrik firmasına satılarak ayda belediyeye ortalama 1 milyon 250 bin liralık gelir sağlıyor.
Arazide çoraktı ot bile bitmiyordu : Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, AA muhabirine, güneş enerjisi panelleri sayesinde önemli gelir sağladıklarını söyledi. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin önemini anlatan Hacıoğlu, güneş enerji santralinde atmosferdeki karbondioksit salınımının engellenmesi ile doğayı da koruduklarını ifade etti.