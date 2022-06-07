Ot bitmeyen tarlayı güneş enerjisine çevirdi her ay 1 milyon 250 bin lira para akıyor

Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 80 dönümlük araziye belediye tarafından güneş enerjisi santrali kuruldu. Arazi tarıma uygun değildi ot bile bitmiyordu. Yıllarca çorak olduğundan boş duran araziye kurulan güneş enerjisi belediyeyi deyim yerindeyse ihya etti. Belediye hem 3 bin eve yeten elektrik elde etti hem her ay 1 milyon 250 bin lira gelir sağladı.