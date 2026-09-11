ÖSYM sonuç takvimini duyurdu! KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
“KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “12-13 Eylül 2026 KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?” soruları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına katılan binlerce memur adayı tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 12-13 Eylül 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih takvimde yerini aldı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında A grubu kadrolara atanmak isteyen adayların katıldığı 2026-KPSS Alan Bilgisi oturumları hafta sonu düzenlenen seanslarla tamamlandı. Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri ve İstatistik testlerinden oluşan zorlu sınav maratonunun ardından adaylar sonuç aşamasına kilitlendi. ÖSYM’nin sınav takviminde Alan Bilgisi sonuçlarının duyurulacağı resmi tarih açıklandı. Peki, 12-13 Eylül 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre, 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 10 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına açıklandığı gün sabah saatlerinden itibaren erişim sağlayabilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları posta yoluyla adreslere gönderilmeyecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi dijital platformları üzerinden öğrenecek:
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Adaylar, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapıyor.
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Sayfada yer alan T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi bilgileri sisteme giriliyor.
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e-Devlet kapısı üzerinden de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) doğrudan erişim sağlanabiliyor.
KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
12-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen KPSS Alan Bilgisi oturumlarından elde edilen KPSS Puan Türleri (P1, P2, P3 ve A Grubu puan türleri) sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak.