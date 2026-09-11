ÖSYM sonuç takvimini duyurdu! KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? “KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak?”, “12-13 Eylül 2026 KPSS sonuçları nasıl sorgulanır?” soruları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarına katılan binlerce memur adayı tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 12-13 Eylül 2026 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih takvimde yerini aldı.