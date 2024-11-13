ÖSYM sınav takvimi 2025 belli oldu: YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 sınav takvimi yayımlandı. Yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de açıklandı. Yeni sınav takvimiyle birlikte öğrenciler sene başından itibaren sınavlara hazırlık yapacak. Peki, 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?
2025 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına giren milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav takvimi, ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden yayımlandı. İşte, 2025 ÖSYM sınav takvimi.
2025 YKS ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
2025 KPSS tarihi
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2025 MSÜ sınavı ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.