ÖSYM: e-YDTS yarın uygulanacak

ÖSYM tarafından geliştirilen Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavda toplam 10 e-sınav salonu kullanılacak.

SINAV TAKVİMİ VE UYGULAMA DETAYLARI

Sınavın uygulanmasına ve idari süreçlerine ilişkin bilgiler şu şekilde:

Sınav Saatleri ve Sonuç Tarihi: 13.45’te başlayıp 17.00’de sona erecek olan sınavın sonuçları 16 Ekim’de açıklanacak. Adaylar sınava giriş belgelerini ÖSYM’nin "ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Başvuru ve Görevli Sayısı: Sınava 282 aday başvuru yaptı. Sınav organizasyonunda emniyet personeli dâhil toplam 139 görevli yer alacak.

Ölçülen Seviyeler: Sınavla adayların Türkçe dil becerileri Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni (CEFR) standartlarına uygun olarak B2, C1 ve C2 seviyelerinde değerlendirilecek.

ULUSLARARASI TANINIRLIK SÜRECİ

Sınava ilişkin açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, e-YDTS'nin uluslararası öğrenci talebini karşılamak ve Türkçe öğretiminde standart sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtti. Ersoy, sınavın Association of Language Testers in Europe (ALTE) Q-Mark başvuru sürecine sunulduğunu ve gerekli tüm ölçütlerin yerine getirildiğini ifade etti.

Başvurunun kabulü halinde e-YDTS’nin uluslararası tanınırlık kazanacağı, ardından Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) için de benzer başvuru sürecinin başlatılarak ÖSYM'nin ALTE’ye tam üyeliğinin hedeflendiği kaydedildi.