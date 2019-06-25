Osmanlı'nın da savaşırken aynında taşıdığı bu yağ yüzyıllardır dertlere deva oluyor
Osmanlı ordusunda kılıç yaralarını tedavi etmek için kullanılan ve Kazdağları’nda da yetişen kantaron çiçeğinden üretilen yağ yüzyıllardır birçok derde derman oluyor.
Kazdağları’nda yetişen kantaron çiçeklerinin etkin maddelerinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Kantaron çiçeği ile zeytin yağının birleşiminden elde edilen yağ ise adeta bir yara iyileştirici iksir.
Bitkilerin sağlık üzerindeki etkisi yüzyıllardan bu yana biliniyor. Daha kimyasallar yokken bitkiler ile tedavi yapılırdı. Kantaron çok eskilere dayanan, halk tarafından en çok bilinen bitkilerden birisi.
Binbirdelik otu, bir diğer adı kılıç otu. Osmanlı’da kılıç otu olarak bilinir. Kılıç yaralarını iyileştirirlerdi bununla. Bir yere savaşmaya gitmeden önce çok miktarda hazırlanırmış. Öncesinde kantaron ekilir ve yağlar hazırlanır ve ona göre gidilirmiş.
Kazdağları’nın toprak yapısı, florası ve iklim şartlarının bitkiler üzerinde olumlu etkileri var.