Osmanlı'nın bilinmeyen sırları gün yüzüne çıkarılıyor

Bir heyet ilk defa Karacahisar Kalesi’nde yüzey araştırmalarına başladı

Eskişehir Karacahisar Kalesi kent merkezine 7 kilometre mesafedeki Karacahisar Mahallesi’nde, Eskişehir’e hakim bin 10 metre yüksekliğe sahip bir plato üzerinde yer alıyor. 1999 yılında Prof. Dr. Halil İnalcık önderliğinde Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin dahil olduğu bir heyet ilk defa Karacahisar Kalesi’nde yüzey araştırmalarına başladı. Daha sonra Prof. Dr. Ebru Parman yönetimindeki bir ekip tarafından 2000-2001 yılında başlatılan kazı çalışmaları 2005 yılına kadar sürmüş, 2010-2014 yılları arasında kazı çalışmaları Prof. Dr. Erol Altınsapan’ın başkanlığında devam etti. Yaklaşık 5 yıldır aktif olarak sürdürülmeyen kazı çalışmaları 2019 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Eskişehir Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Anadolu Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar’ın bilimsel koordinatörlüğünde yürütülecek.