Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Portresi 5 milyon liraya satıldı!
İNGİLTERE'de Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin sterline (5 milyon TL) satıldı. Müzayede sürüyor. Satın alan kişinin kimliği açıklanmadı. Başka Osmanlı parçaları da satıştı.
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin sterline (5 milyon TL) satıldı. Sotheby’s Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, yaptığı açıklamada, müzayedede İspanya'dan Türkiye'ye, İran'dan Hindistan'a tüm İslam dünyasından 183 parçanın satışa sunulacağını açıklamıştı.
İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmayla satıyor. Sotheby’s, "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonunundan ilk satış gerçekleşti.
Son dakika bilgisine göre, koleksiyonda 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunula Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 438 bin 500 sterline (Yaklaşık 5 milyon lira) alıcı buldu.
Sotheby's'in yaptığı açıklamada, "Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın, keskinliğini ve varlığını canlı bir şekilde bakır bir tabloda yakalayan ve 16./17. Yüzyıldan kalan portresi 438 bin 500 sterline satılıdı. Bu bedel tahmini değerin dört katından fazla" denildi.