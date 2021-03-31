Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Portresi 5 milyon liraya satıldı!

Sotheby's'in yaptığı açıklamada, "Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın, keskinliğini ve varlığını canlı bir şekilde bakır bir tabloda yakalayan ve 16./17. Yüzyıldan kalan portresi 438 bin 500 sterline satılıdı. Bu bedel tahmini değerin dört katından fazla" denildi.