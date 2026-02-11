BIST 13.821
Osmaniye'yi yağış vurdu! Su baskınları dükkanları ve ulaşımı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda trafik aksadı.

Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Birikintiler nedeniyle trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı, Devlet Bahçeli Altgeçidi çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

Osmaniye Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlattı.

