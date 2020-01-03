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Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'ne girip çıkmak artık parayla

OSMANİYE Düziçi Belediyesi eşi benzerine rastlamadığımız bir kararla gündeme oturdu. Belediye ilçeye giriş çıkış yapanlardan para tahsil etmeye başladı.

Düziçi Belediyesinin 5 Aralıkta yapılan meclis toplantısında meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararıyla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.

Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. İlçeye giriş çıkış yapan araçlardan makbuz karşılığı işgaliye parası toplanmaya başlandı. 

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Alınan meclis kararı uyarınca tırlardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL tahsil ediliyor. 

Şoförlerden ise Düziçi Belediyesinin bu uygulamasına tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek şunları söyledi:

-“Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi’ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler”. 

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Bir esnaf ise “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise meclis kararı ile alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Düziçi Belediyesine giriş çıkış tarifesi şöyle:
düziçi belediyesi giriş çıkış parası

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