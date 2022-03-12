Osmaniye'de şakanın dozu fena kaçtı! 700 bin TL'lik aracının son halini gören inanamadı: Gerçekten çok şaşkınız
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır’ın birlikte video içeriği ürettiği arkadaşları, bu defa şakanın dozunu kaçırdı.
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır ve ekip arkadaşlarının birbirlerine yaptıkları şakalara bir yenisi daha eklendi.
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Ürettiği ilginç videolarla gündemden düşmeyen Sefa Kındır, şaka olsun diye geçmişte ekip arkadaşlarının lüks arabalarını boyadı, parçalarını söktü.
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Bunun üzerine şakalara karşılık vermek isteyen ekip arkadaşları Kındır’ın lüks arabasına göz dikti.
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Sefa Kındır’ın arabasını alan arkadaşları ilk olarak arabanın parçalarını söktü.
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