BIST 12.306
DOLAR 43,13
EURO 50,46
ALTIN 6.390,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Osmaniye'de sağanak! Hayat felç oldu...

Osmaniye'de sağanak! Hayat felç oldu...

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Abone ol

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanakta, merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam, Kırmacılı, Sakarcalık ve Kırmıtlı köylerindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Mahallelerde biriken suyun tahliyesi için belediye ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Stefan Kuntz'a "cinsel taciz" suçlaması! Hamburg'dan flaş açıklama
Stefan Kuntz'a "cinsel taciz" suçlaması! Hamburg'dan flaş açıklama
İzmir'de kamyonda 5 milyon bandrolsüz sigara ele geçirildi
İzmir'de kamyonda 5 milyon bandrolsüz sigara ele geçirildi
Türk Dil Kurumunun "Mobil Türkçe Sözlük Uygulaması" güncellendi
Türk Dil Kurumunun "Mobil Türkçe Sözlük Uygulaması" güncellendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
Suriye ordusundan Halep kırsalında tahkimat yapan YPG'ye net mesaj
Suriye ordusundan Halep kırsalında tahkimat yapan YPG'ye net mesaj
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayan 2 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayan 2 kişi yakalandı
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
İran'da polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Fenerbahçe'de bir yaprak daha dökülüyor! 7,5 senenin ardından ülkesine dönecek
Fenerbahçe'de bir yaprak daha dökülüyor! 7,5 senenin ardından ülkesine dönecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni iddia! Acılı baba, gassal ile konuştu
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni iddia! Acılı baba, gassal ile konuştu
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü! Gözaltına alınanlar şoke etti
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü! Gözaltına alınanlar şoke etti