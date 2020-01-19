Osmaniye'de kar görmeye giden 200 kişi mahsur kaldı
OSMANİYE’de kar görmek için Zorkun Yaylası’na giden tatilciler, dönüş yolunda kar sürprizi ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 200 kişi, bir greyder ve 5 personelden oluşan ekip tarafından kurtarıldı.
Hafta sonu kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda Olukbaşı mevkisinde ani bastıran kar yağışı sebebiyle yolun kapanması üzerine araçlarıyla mahsur kaldı.
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Kar ve soğuk sebebiyle kayganlaşan yolda ufak çaplı trafik kazalarının olduğu öğrenildi.
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İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdare ve belediye ekipleri sevk edildi.
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Bir greyder ve beş personelden oluşan ekipler, kapanan yolu açıp, mahsur yaklaşık 200 kişiyi kurtardı.
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