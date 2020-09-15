Osmaniye'de görenler bir daha baktı! Dev motor için harcanan para şaşırttı

Bin lira harcadık: Daha önce eski model bir otomobili limuzine çevirdiklerini anlatan Sefa Kındır, "O zaman aracımızı 3 bin liraya mal etmiştik, eski bir otomobilden limuzin yapmıştık. Bunda da bin lira harcadık. Yaptığımız icatları çok ucuza mal ediyoruz. Aracımızın kasasını hurda parçalarından oluşturduk, tekerleklerini ise traktörü olan bir arkadaşımızdan emanet aldık. Motorunu da yine eskiden bir hurda motorumuz vardı oradan temin ettik. Elimizdeki hurda parçalarından böyle dev bir araç çıkardık. Aracımızı çıkmaz sokaklarda, trafiğe kapalı alanlarda denedik. Güzel, keyifli bir araç oldu ve daha da geliştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.