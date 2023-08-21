Osmaniye'de depremde çürük bina yıkıldı 105 kişi öldü! Davada tutuklu sanık kalmadı

KAHRAMANMARŞ merkezli 6 Şubat depreminde yerle bir olan 10 katlı Bilge Sitesi A Blok, 105 kişiye mezar oldu. Bilirkişi binanın yapımı ile ilgili 22 eksik tespit etti. 4 sanıklı davanın tek tutuklu sanığı da cezaevinden çıktı.

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Osmaniye'de iki katı sonradan eklenen 10 katlı Bilge Sitesi A Blok, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Apartmanda bulunan 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında üniversite öğretim üyelerinden oluşturulan bilirkişi heyeti, 22 ayrı konuda inceleme yaptı ve binanın yapımındaki eksiklikler belirledi. Savcı, 18 Haziran'da iddianame hazırladı ve 4 şüpheli hakkında “Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme” suçlamasıyla Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Ölenlerin yakınları şikayetçi oldu

Ölen 105 kişinin yakınları ise savcılığa yaptıkları başvuruyla “Binayı inşa eden, inşaat firması yetkililerinden yapı denetimini yapan kamu kurum ve kuruluş görevlilerinden, yapı kullanma izni ve yapı ruhsatını imzalayan görevlilerden, denetimde yer alan İl Şehircilik Müdürlüğü ve belediye personelinden, çok katlı bina yapımına imkan tanıyan imar planlarını yapan veya tadil eden Belediye Meclisi üyelerinden, ihmal ve kusuru bulunan diğer şahıs veya şahıslardan” şikayetçi oldu.

Müteahhit 14 Şubat'ta tutuklandı

14 Şubat'ta tutuklanan müteahhit Mustafa İpek, henüz mahkemeye çıkmadan 3 Temmuz 2023'te tahliye edildi. Tahliye gerekçesinde “tutuklu kaldığı süre, delilerin toplanmış olması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli ve ölçülü olacağı” belirtildi. Bilge Sitesi A Bloku yapan İFTAŞ İnşaat Tic. Ltd. Şti. inşaat yapımında yetkili olarak bulunduğu belirtilen Mustafa İpek'in işçi alımı ve malzeme temini yaptığı, Faruk Pilge'nin ise firmanın finansal bölümünde görev aldığı ifadelerde belirtildi. CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır, 105 kişinin hayatını kaybettiği davada tutuklu sanığının bulunmadığını belirterek süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

Mahkemeye bile çıkmadan tahliye oldu

– ‘Bilge Sitesi A Blok binanın yapımı ve izni işlemlerindeki eksiklikler nedeniyle depremde yıkılmış ve binadaki 105 kişi yaşamını kaybetmiştir. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda 22 hususta binanın yapımı ve izni ile ilgili eksikliklerin olduğu belirtilerek “Statik proje müelliflerinin statik betonarmeye onay veren mercilerin”, “Betonla ilgili yapının fenni mesulünün ve yapı müteahhidinin” sorumlu, dolayısıyla kusurlu olduğuna dair rapor verdi. Soruşturmada 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi ve Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Davanın tek tutuklusu yapı sorumlusu Mustafa İpek, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Temmuz 2023 tarihli tensip zaptı ile yani mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldı.



– 105 kişinin öldüğü, yapı müelliflerine, müteahhide ve belediye dahil onay makamlarına ciddi bir bilirkişi raporu ile kusur verilmesine rağmen tek tutuklu sanığın tensiple tahliyesi hayatın olağan akışına aykırı olup, ileride belediye başkanına dava açılması ihtimaline binaen tahliye edildiğini düşünmekteyiz.

Osmaniye'de İstasyon Caddesi'nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi'nin A Bloku yerle bir oldu, 105 kişi hayatını kaybetti. Davanın tek tutuklu sanığı için tahliye kararı 3 Temmuz'da verildi.

MHP'li Başkan Kara'nın belgelerde imzası var CHP Milletvekili Ufuk Çakır, halen Osmaniye Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Kadir Kara'nın, binanın yapıldığı dönemde Belediye İmar Müdürü olarak görev yaptığını ve belgelerde imzasının bulunduğunu belirtti. Çakır, “İzin makamları ve belediye görevlileri hakkında Başsavcılığın ayrıca yürüttüğü bir soruşturma var. Rapora göre bu kişi hakkında da dava açılması muhtemeldir. İleride belediye başkanına dava açılması ihtimaline binaen tek tutuklu sanığın tahliye edildiğini düşünmekteyiz” dedi.

İmar Müdürü olarak imza atmışımdır

Osmaniye Belediye Başkanı Kara ise SÖZCÜ'nün sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: “Belediye Meclisinin aldığı karar üzerine imar müdürü olarak imza atmışımdır. İmar Müdürü olarak, yasal sorumluluğumuzun olup olmadığı konusunda inceleme süreci devam ediyor. Yasal sorumluluk daha çok projeyi hazırlayan ve binayı yaptıranda oluyor. Benim bu aşamada, süreç devam ettiği için görüş belirtmem uygun olmaz.”