Osmaniye'de 'bu köyde yetişmez' diyenlere inat bu işe başladılar siparişlere yetişemiyorlar
OSMANİYE'de bir araya gelerek gül üretimine başlayan 20 kadın, 'Bu köyde yetişmez' eleştirilerine en iyi cevabı talebe yetişemeyerek verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projesiyle Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde uygulanan 'Gül bahçesinde yeşeren umutlar' projesi kapsamında bir araya gelen 20 kadın yaklaşık 1 yıl önce merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adı altında Osmaniye’nin ilk kadın kooperatifini kurdu.
Kooperatif kurulduktan sonra girişimlere başlayan kadınlar ilk etapta eleştiri oklarının hedefi oldu. Bu köyde gül yetişmez dense de pes etmeyen kadınlar bir buçuk dönüm arazi üzerine gül serası kurdu.
“Köyde gülü yetiştirdik gül açtırdık” diyen kadınlar yıllar önce maruz kaldıkları eleştirilere, ürettikleri güllerle taleplere yetişemeyerek cevap veriyorlar.
Serada üretilen güllerin bu sezon üçüncü kesim hasadını yapan kadınlar, ekonomik özgürlüklerini ellerine alırlarken gül yetişmez denilen Değirmenocağı köyünün de gülle anılmasını istiyorlar.