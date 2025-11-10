BIST 10.803
Osmaniye'de bal kabağının içine uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı

Osmaniye'de yolcu otobüsünün bagajındaki bal kabağının içinde 706 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde otoyolda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği yardımıyla aracın bagajını inceleyen ekipler, yolculardan H.P'nin (19) bıraktığı bal kabağının içinde 706 gram skunk buldu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

