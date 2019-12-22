Osmaniye'de babaları tarafından vurulan kardeşlerden biri daha hayatını kaybetti
OSMANİYE'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları babaları Ahmet Çokan (66) tarafından tabancayla vurulan 3 kardeşten İsmail Çokan'ın (42) ardından Muhammet Çokan (31) da hayatını kaybetti. Hüseyin Çokan'ın (35) ise tedavisi sürüyor.
OSMANİYE Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde, önceki gün akşam saatlerinde, meydana gelen olayda; vinç işletmeciliği yapan Ahmet Çokan, birlikte çalıştığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.
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Tartışma sırasında Ahmet Çokan, belinden çıkardığı tabancayla oğullarına kurşun yağdırdı.
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Çokan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kardeşlerden İsmail Çokan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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