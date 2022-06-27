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Osman Wöber evli mi eşi Müge Wöber ve kızı kimdir?

Osman Wöber evli mi eşi Müge Wöber ve kızı kimdir?

Birçok dizide rol alan, sinema ve tiyatro oyunlarında yönetmenlik yapan ve birçok kişinin kURTLAR vadisi dizisi ile tanıdığı Osman Wöber 62 yaşında hayatını kaybetti. Osman Wöber'in ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Bilinen hiçbir rahatsızlığı olmayan Osman Wöber'in hayatı da merak edildi. Peki kimdir Osman Wöber, evli mi, eşi Müge Wöber ve çocukları kimdir? Osman Wöber dizileri hangisi?

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Kurtlar  Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı karakteri ile hayran kitlesini arttıran başarılı oyuncu Osman Wöber 62 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Osman Wöber'in ölümünün ardından hayatı ve dizileri de merak edildi. Oyunculuğunun yanı sıra sinema ve tiyatro yönetmenliği de yapan Osman Wöber emekli TRT spikeri olan Müge Wöber ile evliydi. Osman Wöber'in bir kızı var.

Usta oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi dolayısıyla haytını kaybetti. Oyuncu, dizi ve filmlerin yanı sıra çeşitli tiyatro oyunlarının da yönetmeni olarak sanat dünyasında öne çıkıyordu. Wöber, 1960 yılında Ankara'da doğmuştu. İşte, Osman Wöber hayatı ve dizileri...

Osman Wöber kimdir, neden öldü:

Oyuncu Wöber, baba tarafından Avusturyalı olsa da 27 Şubat 1960 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında yer aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği görelerini yürüttü. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaparak çalışmalar gerçekleştirdi. 2001 yılında tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve 2009 yılına kdar bu görevi sürdürdü.

Eşi Müge Wöber kimdir: Emekli TRT spikeri olan Müge Wöber konuşma, spikerlik ve diksiyon eğitimi veriyor. 1959 yılında dünyaya gelen Wöber, uzun yollar TRT'de radyo spikerliği yapmıştır. Televizyon ekranında da oyuncu olarak izleyici karşısına çıkmıştır.

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Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalara kazınan Osman Wöber’in eşidir.

Osman Wöber neden öldü: Oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşi olan Osman Wöber, 25 Haziran 2022 tarihinde, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Osman Wöber dizi filmleri

2018: Ağlama Anne - Nevzat - Dizi
2017: İsimsizler - Kurmay - Dizi
2016: Aile İşi - Sami - Dizi
2013: Osmanlı Tokadı - İskender Demiroğlu - Dizi
2012: Hayat Devam Ediyor - Tarık Akça - Dizi
2007: Kurtlar Vadisi Pusu - Tuncay Kantarcı - Dizi
2005: Organize İşler - Komiser
2003: Kurtlar Vadisi - Tuncay Kantarcı - Dizi
1998: Cumhuriyet - Ali Çetinkaya
1994: 8. Saat - Sinan
1994: İnce İnce Yasemince - Başkomiser - Dizi
1987: Ateşten Günler - Dizi
1986: Saat Sabahın Dokuzu - Dizi
1985: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

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