Osman Müftüoğlu yazdı: Koronavirüs bize neler öğretti?

Kısa sürede binlerce cana kıydı koronavirüs. Onlarca ocak söndürdü. Sadece ekonomi falan değil, sosyal hayatı da altüst etti. Peki bu kötü resmin iyilikleri var mı? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu’na göre bazı iyilikleri de oldu, olacak. Resmin iyi yüzünde öncelikle 'iyimserlik' var. Hayatın kıymetini öğrenmek, ailenin, dostluğun, toplumsal aidiyetin değerini yeniden fark etmek, keşfetmek var.