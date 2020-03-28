Osman Müftüoğlu yazdı: Koronavirüs bize neler öğretti?
Sinsi, ciddi, etkili hatta ölümcül olabilen ama ne yazık ki görünmeyen yeni bir düşmanla (koronavirüs) karşı karşıyayız. Peki bu kötü resmin iyilikleri var mı? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu’na göre bazı iyilikleri de oldu, olacak. Resmin iyi yüzünde öncelikle 'iyimserlik' var. Hayatın kıymetini öğrenmek, ailenin, dostluğun, toplumsal aidiyetin değerini yeniden fark etmek, keşfetmek var.
Kısa sürede binlerce cana kıydı koronavirüs. Onlarca ocak söndürdü. Sadece ekonomi falan değil, sosyal hayatı da altüst etti. Peki bu kötü resmin iyilikleri var mı? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu’na göre bazı iyilikleri de oldu, olacak. Resmin iyi yüzünde öncelikle 'iyimserlik' var. Hayatın kıymetini öğrenmek, ailenin, dostluğun, toplumsal aidiyetin değerini yeniden fark etmek, keşfetmek var.
Kazançlarımızda ilk 5
- Korona salgını sayesinde sağlımızın ne kadar önemli bir varlık olduğunu yeniden fark ettik.
- Bilim ve teknolojinin önemini, modern tıbbın vazgeçilmezliğini yeniden fark ettik. Eczacıların aktarlardan, güncel ve bilimsel tıbbın alternatif tıp çakmacılarından, aşı taraftarlığının aşılanma karşıtlığından daha önemli değerler olduğunu hafızamıza yeniden nakşettik.
- Temizliğin ve hijyenik önlemlerin sadece imanın değil, sağlığın da vazgeçilmezlerinden biri olduğunu unutmamamız gerektiğinin altını çizdik.