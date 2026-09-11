Osman Kavala'dan yeniden yargılanma talebi

İş insanı Osman Kavala'nın avukatı Ahmet Köksal Bayraktar, Gezi davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sunarak yargılamanın yenilenmesini istedi. Başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kesinleşmiş ihlal kararı gerekçe gösterilerek, kesinleşen mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ve Kavala'nın tahliye edilmesi talep edildi.

Yeniden yargılanma talebi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun "hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri" başlıklı 311. maddesi dayanak gösterilerek yapıldı. İlgili madde, AİHM tarafından verilen kesinleşmiş ihlal kararlarını yargılamanın yenilenmesi gerekçesi olarak düzenliyor.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuru üzerine Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığına resmî yazı yazdı. 9 Eylül tarihli yazıda, Kavala hakkında verilmiş bir AİHM ihlal kararının bulunup bulunmadığının tespiti ve varsa Türkçe tercümesinin acilen mahkemeye iletilmesi istendi.

Adalet Bakanlığından gelecek AİHM karar metni ve tercümesinin ardından mahkeme heyeti talebi esastan değerlendirecek. Mahkemenin karara uyması durumunda Gezi davası kapsamında yeniden yargılama süreci başlayacak.