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CHP

Osman Kavala kararının ardından CHP'li Özgür Özel nefret kustu! Erdoğan'a tehditler savurdu

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 9'u firari 17 sanıklı ana davada beklenen karar çıktı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen kararın ardından HDP ve CHP'li milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı. Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" dedi.

Tanrıkulu'dan tehditler
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yaptığı açıklamada hakim ve savcılara tehditler savurdu. 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçundan hapis cezası alan sanıklara arka çıkan Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

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