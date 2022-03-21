Osman Kavala için 'ağır müebbet' istenen Gezi Ana Davası'nda karar günü!

İSTİNAF mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Ana Davası'nda karar günü. Savcı, mütalaasında, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala ile Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanık için 20'şer yıla kadar hapis istemişti. Bugünkü duruşmada son sözlerin alınmasının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada, duruşma savcısı ara celsede mütalaasını mahkemeye sunmuştu. Savcı mütalaasında, sanıklar Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için TCK'nin 312. maddesi uyarınca "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.

Darbeye teşebbüse yardım suçlaması yapılan isimler

Diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Davanın firari sanıklarının dosyası ayrılıyor

Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi hakkındaki dosyanın ise ayrılması istendi.

Sanıklar son sözlerini söyleyecek

Sanıklar ve avukatları bugünkü duruşmada savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapacak. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor ve bir süredir duruşmalara katılmıyor. Osman Kavala'yı avukatları temsil ediyor. Son savunmaların ardından mahkemenin karar vermesi bekleniyor.