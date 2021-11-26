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Osman Kavala bugün hakim karşısında! Duruşmaya gelmiyor

Osman Kavala bugün hakim karşısında! Duruşmaya gelmiyor

GEZİ olayları davasında Osman Kavala bugün yeniden hakim karşısına çıkıyor. Kavala, bundan sonraki duruşmalara katılmayacağını açıklamıştı. Avukatları da duruşmaya katılacak ancak savunma yapıp yapmayacakları belli değil

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Gezi olaylarıyla ilgili dava kapsamında tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada Kavala için "Soros artığı" demişti. Erdoğan'ın kendisine yönelik suçlamalarının ardından Kavala, yazılı bir açıklama ile duruşmalara katılmayacağını açıklamıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma başladı. Daha önceki duruşmalara tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Osman Kavala, bugünkü duruşmaya katılmadı.

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