Osman Kavala bildirisi yayınlayan ABD ve Hollanda büyükelçilikleri geri adım attı

ABD Büyükelçiliği, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyerek tüm diplomatik teamülleri ayaklar altına alan tavrı için yeni açıklama yaptı. Aynı açıklamayı Hollanda Büyükelçiliği de paylaştı... Açıklamaların tam da 10 büyükelçi ile ilgili 'istenmeyen adam' konusunda kararın alınacağı Kabine Toplantısı'nın başladığı dakikalara denk gelmesi dikkat çekti.

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ABD Büyükelçiliği'nden 'Osman Kavala serbest bırakılmalı' açıklamasına Türkiye'nin verdiği tepki sonrası geri adım geldi. ABD Büyükelçiliği 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi ile ilgili açıklama yaptı. ABD, "Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ederiz" dedi.

18 Ekimde ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan sonra da 9 büyükelçilik tarafından tekrarlanan açıklamada şunlar denilmişti: “Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir."



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yeni açıklama

ABD Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" denildi.

Hollanda Büyükelçiliği de aynı açıklamayı tekrarladı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamanın aynısı Hollanda Büyükelçisi tarafından da yapıldı. Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, "Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yoneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklamasında bulundu.

Kanada Büyükelçiliği paylaştı, büyükelçi RT yaptı

Kanada Büyükelçiliği de, "Kanada, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklamasında bulundu. Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ise, ABD'nin açıklamasını retweet etti.

Yeni Zelanda Büyükelçiliği de açıklama yaptı

Yeni Zelanda Büyüelçisi Wendy Hinton da, "Yeni Zelanda 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklaması yaptı.

İki Büyükelçi ABD açıklamasını RT yaptı

Danimarka Büyükelçisi Danny Annan ile Norveç Büyükelçisi Erling Skjønsberg ise, ABD'nin açıklamasını retweet etti.

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ne diyor?

"1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya

aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz."