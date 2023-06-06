Osman Bolat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Osman Bolat kiminle evli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Osman Bolat oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görevine başlayan Osman Bolat'ın hayatı merak edildi. Peki Osman Bolat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Gümrük ve Ticaret Bakanı olan Osman Bolat oldu. Osman Bolat'ın hayatı bu gelişme sonrasında merak edildi. Aslen İstanbul doğumlu ve 60 yaşında. 30'a yakın kitap-rapor'un yanı sıra, çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda makalesi olan Osman Bolat evli mi, eşi kimdir?

1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Hollanda - Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü'nde bitirdi. Almanya "Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü"nün yüksek lisans düzeyindeki "Uluslararası Ekonomi ve İşletmecilik" programından mezun oldu. Yurda dönüşünde"Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü"nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki teziyle doktora diplomasını 1989'da aldı. 30'a yakın kitap-rapor'un yanı sıra, çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

İş hayatına İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) başladı ve 1982-1993 yılları arasında uzman olarak çalışmasını sürdürdü. Daha sonra 1993 yılında MÜSİAD Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki 14 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter ve 4 yıl Dış İlişkiler– Fuar ve Ekonomik işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2004-2008 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanlığı yaptı.

30'a yakın kitap-rapor'un yanı sıra, çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Aynı zamanda, 2000 yılından bu yana Albayrak Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör olarak görev yapıyor. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.​