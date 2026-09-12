Osman Bektaş'tan beklenen Marmara depremiyle ilgili ezber bozan sözler

Marmara'da 7'nin üzerinde deprem beklentisi bilim insanlarını ikiye böldü. Bölgedeki fayların enerji kaybettiğini belirten uzmanlar, "Marmara'da büyük deprem olasılığı azalıyor" dedi.

Son olarak konula ilgili CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ana Marmara fayının yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bektaş, "Ana Marmara fayı 125 kilometre uzunluğunda tek bir fay değil. Bu fay parçalı, yani parçalı kırılıyor. Ve bu fay her yerde deprem enerjisi üretmiyor." dedi.

Yapılan son çalışmaları işaret eden Osman Bektaş, Marmara'da oluşabilecek depremlerin 7 büyüklüğünü geçmeme nedenini de anlattı.

Prof. Dr. Bektaş, "Bugün yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, özellikle Batı ve Orta Marmara'da artık tüm bilim dünyası şunu kabul ediyor: fay enerji harcıyor. Fayın enerji harcaması ne demek? Olabilecek depremin daha küçük olacağını gösteriyor." diye konuştu.

Marmara fayının yapısını da anlatan Bektaş şu ifadeleri kullandı:

"7'DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETME OLASILIĞINI ENGELLİYOR"

Ana Marmara fayının bizim yıllardan beri söylediğimiz gibi tek düze homojen bir fay olmadığını ve her yerde deprem enerjisi üretmediğini artık Alman ekolü de kabul ediyor. Ama sorun şu, ne kadar enerji birikiyor? Bu enerjinin olabilecek olan, üretebileceği deprem büyüklüğü ne kadar? İşte sorun burada. Bu da bugün yapılan çalışmalara baktığımız zaman ana Marmara fayının bütünüyle, doğrultusu boyunca ve derinliği boyunca homojen kilitli, yani her yerde deprem enerjisi üretmediği artık açık. Bu eski klasik görüşleri yıkıyor ve 7'den büyük deprem üretme olasılığını engelliyor. Engelliyor derken doğanın ne yapacağı belli değil. Zayıflatıyor ya da çok zayıflatıyor demek daha doğru.