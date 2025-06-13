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Osimhen'in gönlünde o takım var! İşte teklifleri reddetmesine sebep olan kulüp

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Osimhen'in gönlünde o takım var! İşte teklifleri reddetmesine sebep olan kulüp

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'in, oynamak istediği takım açıklandı.

Osimhen'in gönlünde o takım var! İşte teklifleri reddetmesine sebep olan kulüp - Resim: 1

Galatasaray'ın transfer etmek için tüm şartları zorladığı Victor Osimhen'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik telifi reddeden Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'ın da teklifine henüz dönüş yapmadı. 

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Osimhen'in gönlünde o takım var! İşte teklifleri reddetmesine sebep olan kulüp - Resim: 2

26 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giymek istediği iddia edildi.

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Osimhen'in gönlünde o takım var! İşte teklifleri reddetmesine sebep olan kulüp - Resim: 3

TEKLİFİN YÜKSELTİLMESİNİ BEKLİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Osimhen, Chelsea'nin 8 milyon Euro'luk teklifini yükseltmesini bekliyor. 

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Osimhen'in gönlünde o takım var! İşte teklifleri reddetmesine sebep olan kulüp - Resim: 4

Premier Lig devi bu teklifi yükseltmezse Osimhen transferinde ibre Galatasaray'a dönecek ve sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü renklerine bağlamaya çok yaklaşacak.

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