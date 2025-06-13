Osimhen'in gönlünde o takım var! İşte teklifleri reddetmesine sebep olan kulüp
Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen'in, oynamak istediği takım açıklandı.
Galatasaray'ın transfer etmek için tüm şartları zorladığı Victor Osimhen'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik telifi reddeden Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'ın da teklifine henüz dönüş yapmadı.
26 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giymek istediği iddia edildi.
TEKLİFİN YÜKSELTİLMESİNİ BEKLİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; Osimhen, Chelsea'nin 8 milyon Euro'luk teklifini yükseltmesini bekliyor.
Premier Lig devi bu teklifi yükseltmezse Osimhen transferinde ibre Galatasaray'a dönecek ve sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü renklerine bağlamaya çok yaklaşacak.