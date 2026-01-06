BIST 11.702
Osimhen, Nijerya'yı çeyrek finale taşıdı

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Mısır ve Nijerya adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda Mısır ile Benin karşı karşıya geldi.

Mısır, 69. dakikada Marwan Attia ile öne geçerken Benin, 83. dakikada Jodel Dossou ile beraberliği yakalayarak maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmalarda, 97. dakikada Yasser Ibrahim ve 120+4'de Muhammed Salah ile iki gol bulan Mısır, skoru 3-1 yaptı ve çeyrek finale kalan taraf oldu.

Günün diğer maçında, Fes Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nijerya, Mozambik'i 4-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk yarıya hızlı başlayan Nijerya, 20. dakikada Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan Nijerya, 25. ve 47. dakikalarda Galatasaraylı Victor Osimhen ve 75. dakikada Akor Adams ile farkı 4'e çıkardı.

