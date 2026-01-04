Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası! Bu kez o da sıcak bakabilir

Galatasaray tekliflere açık

Sport Bild’in haberine göre Galatasaray cephesi de bu süreçte oyuncunun satışına kapıları kapatmış durumda değil. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni transfer hamleleri için finansal kaynak yaratma planı kapsamında Osimhen için gelecek tekliflere açık olduğu vurgulanıyor.