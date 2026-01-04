BIST 11.498
Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası! Bu kez o da sıcak bakabilir

Alman basını Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Osimhen için Bayern Münih ihtimalinin yeniden güçlendiği öne sürüldü. Haberde, Osimhen'in Suudi Arabistan takımlarını reddedip Avrupa devlerine sıcak bakabileceği vurgulandı.

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası! Bu kez o da sıcak bakabilir - Resim: 1

Alman basınından Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer senaryosu gündeme geldi. Galatasaray forması giyen Nijeryalı yıldızın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Bayern Münih ihtimalinin yeniden güç kazandığı ifade ediliyor.

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası! Bu kez o da sıcak bakabilir - Resim: 2

Tamamen rafa kalkmadı

Daha önce Osimhen’in İngiliz bir menajer aracılığıyla Bayern Münih’e önerildiği, ancak Alman devinin Harry Kane’in durumu nedeniyle bu seçeneğe mesafeli yaklaştığı öne sürülmüştü. 

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası! Bu kez o da sıcak bakabilir - Resim: 3

Son iddialara göre ise tablo değişti ve Bayern Münih seçeneği tamamen rafa kalkmış değil. Alman kulübünün, şartların oluşması halinde Osimhen transferini değerlendirebileceği belirtiliyor.

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası! Bu kez o da sıcak bakabilir - Resim: 4

Galatasaray tekliflere açık

Sport Bild’in haberine göre Galatasaray cephesi de bu süreçte oyuncunun satışına kapıları kapatmış durumda değil. Sarı-kırmızılı yönetimin, yeni transfer hamleleri için finansal kaynak yaratma planı kapsamında Osimhen için gelecek tekliflere açık olduğu vurgulanıyor.

