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Oscar Töreni'ndeki skandal Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokadı hatırlattı! 'Ne dedin sen'

Oscar Ödül Töreni'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçilen Will Smith, Oscar Ödülleri'nin sunucusu komedyen Chris Rock'a tokat attı. O tokat sonrası yıllar önce Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokadı tekrar gündem yaptı. Sosyal medya iki tokadın karşılaştırmasıyla çalkalanıyor...

Oscar Ödül Töreni'nde 'En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Will Smith, bir hastalık nedeniyle saçlarını kazıtan eşine laf atan sunucu komedyen Chris Rock'a tokat attı.

Will Smith'in attığı tokat, yıllar önce Kanal D canlı yayınında Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ne attığı tokadı tekrar gündeme getirdi.

Sevda Demirel, canlı yayında 'ne dedin sen' diyerek Hande Ataizi'ni tokatlamış ve araya Cem Davran ile Arto girerek ikiliyi ayırmıştı.  

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