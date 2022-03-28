Oscar Töreni'nde sahnede tokat şoku! Will Smith, sahnede komedyen Chris Rock'a tokat attı

94. Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan skandal tokat konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı. İşte o tokatın nedeni...

Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. King Richard'daki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan Will Smith, ödülünü almak için sahneye çıktığında komedyen Chris Rock'a tokat attı.

En iyi film ödülünü "CODA"nın kazandığı geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu. Ödül törenine damga vuran olay, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşandı.

Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, "Eşimin adını ağzına alma bir daha." diyerek sunucuya bağırdı. Daha sonra "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.

Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.

Bunun olması planlanmamıştı

Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o anlarda seyircilere döndü. Fakat sonra törende seyirciler arasında bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

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