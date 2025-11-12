Oscar hastaneye kaldırıldı! Futbol hayatı bitebilir

Brezilya'nın Sao Paulo takımında top koşturan Oscar, kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

2017'de Chelsea'den 60 milyon euro karşılığında Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olan ünlü futbolcu Oscar, 2025'in ocak ayında ülkesi Brezilya'nın takımı Sao Paulo'ya dönmüştü. 34 yaşındaki futbolcu, yaşadığı rahatsızlık sonrası spor dünyasını korkuttu.

Oscar, kulübünün kardiyo testi esnasında fenalaştı ve sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sao Paulo, Brezilyalı futbolcunun durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Kulüpten yayımlanan bildiride oyuncunun kalp ritminde ani düzensizlikler tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "2026 sezonu öncesi hazırlıkların bir parçası olarak salı sabahı SuperCT tesislerinde yapılan muayeneler sırasında, futbolcu Oscar'ın kalp ritminde bazı düzensizlikler tespit edilmiştir. Oyuncuya, kulüp sağlık ekibi ve tesiste hazır bulunan Einstein Hastanesi'nin uzmanları tarafından derhal müdahale edilmiştir. Ardından oyuncu hastaneye sevk edilmiş, klinik olarak stabil durumda olduğu ve tanıyı netleştirmek amacıyla ek tetkiklerin yapılması için gözlem altında tutulduğu bildirilmiştir. Kulüp, her zamanki prosedürleri uygulayarak ve oyuncunun gizliliğine saygı göstererek, tıbbi ekip tarafından onaylanan yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını duyurmuştur."

Öte yandan Brezilya yayıncısı UOL'deki No Fim de Papo programına konuk olan yorumcular Fabiola Andrade ve Paulo Massini, Oscar'ın durumuyla ilgili konuştu.

İlk olarak söz alan Andrade, "Herkes onun sağlıklı bir şekilde futbola dönüşünü bekliyor ancak bence artık futboldan bahsetmenin zamanı değil. Sao Paulo'dan da bahsetmemize gerek yok. Şu anda en önemli şey Oscar'ın sağlığı. Çok genç bir isim; bir ailesi, eşi ve küçük bir oğlu var. Umarım iyileşir." ifadelerini kullandı.

Paulo Massini ise "Paulo Roberto Falcao'ya göre bir futbolcu iki kez ölür; biri futbolculuğu bıraktığında, diğeri ise gerçekten öldüğünde. Oscar'ın artık sağlık sorunlarının yanı sıra artık futbol oynayamama ihtimaliyle de yüzleşmesi gerekecek. Bu hiç kolay olmasa gerek." dedi.

Sao Paulo'da toplam 35 maça çıkan Oscar, 2 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.