Oryantal yüzünden HaberTürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'ndan olay Muharrem Sarıkaya yorumu
HaberTürk'teki görevinden sosyal medyada yayınladığı oryantal dansı yüzünden gönderilen sunucu Hande Sarıoğlu, Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında İHA kameramanına attığı tokat sonrası çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Kişisel Instagram hesabından yayınladığı oryantal dans videosundan dolayı Habertürk'teki işine son verilen Hande Sarıoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında İHA kameramanına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önünde tokat atmasına ateş püskürdü. Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim" diyerek zehir zemberek ifadelere imza attı.
HaberTürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e canlı yayında tokat atması gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Sarıkaya'ya bir yorum da, geçtiğimiz yıl evinde oryantal dans ettiği görüntüleri paylaştığı için HaberTürk'ten istifa etmek zorunda kalan spiker Hande Sarıoğlu'ndan geldi.
"Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim"
Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Sarıkaya'nın özür dilediği haber görselini paylaşarak şöyle dedi:
"HaberTürk karar vericileri olarak bu zatın yapmış olduğu karaktersizliğin arkasındalar ki bir de resmi hesaptan yayınlamışlar özrü! Tam sizin kaleminize yakışan hareketler bunlar! Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim. Şu özrü yayınladıktan sonra işine son verseniz de karaktersizsiniz."
"Bu size gelsin HaberTürk"
Sarıoğlu daha sonra da işinden ayrılmasına neden olan oryantal dans videosunu ile Sarıkaya'nın muhabire tokat attığı anların görüntüsünü paylaşarak kıyaslama yapan ünlü isim, bacağını öne doğru uzatarak yaptığı paylaşımına da "Bu size gelsin HaberTürk. Gücü özgürlüğünde" notunu düştü.