Oryantal Didem'e bakmadı üstsüz kadınlarla klip çekti! Bülent Serttaş'a tepki yağdı
Bülent Serttaş'ın Star TV'de yayınlanan İbo Show'da Oryantal Didem'e bakmama çabası büyük ses getirmişken, Serttaş'ın üstsüz kadınlarla klibine tepki yağdı.
30 Ocak'ta ekrana gelen İbo Show'da yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirmişti. Oryantal Didem dans ederken Bülent Serttaş ve Ali Sunal'ın bakmama çabası ilginç anlara neden olmuştu.
Didem dans ederken, Bülent Serttaş bakmamak için olağanüstü bir çabasına sosyal medyadan takdir ve tepki gelmişti.
Programda yaşananlarla ilgili Didem "Gerçekten hiç fark etmedim. Sosyal medyada gündem olunca yeniden izledim ve gördüm." demişti.
"O an fark etseydin tepkin nasıl olurdu?" sorusuna Didem "Dururdum, “Hayırdır, ne yaptım sana” derdim. Sonra düşündüm ve aklıma bir sene önceki olay geldi. Bir düğünde sahneye çıkacaktım. “25 dakikalık şovun süresi çok fazla, 15 dakika yapalım” dediler, “Tamam” dedim. Ama sekizinci dakikada müzik durdu." yanıtını vermişti.