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Oryantal Didem'e bakmadı üstsüz kadınlarla klip çekti! Bülent Serttaş'a tepki yağdı

Oryantal Didem'e bakmadı üstsüz kadınlarla klip çekti! Bülent Serttaş'a tepki yağdı

Bülent Serttaş'ın Star TV'de yayınlanan İbo Show'da Oryantal Didem'e bakmama çabası büyük ses getirmişken, Serttaş'ın üstsüz kadınlarla klibine tepki yağdı.

Oryantal Didem'e bakmadı üstsüz kadınlarla klip çekti! Bülent Serttaş'a tepki yağdı

30 Ocak'ta ekrana gelen İbo Show'da yaşananlar sosyal medyada büyük ses getirmişti.  Oryantal Didem dans ederken Bülent Serttaş ve Ali Sunal'ın bakmama çabası ilginç anlara neden olmuştu. 

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Oryantal Didem'e bakmadı üstsüz kadınlarla klip çekti! Bülent Serttaş'a tepki yağdı

 Didem dans ederken, Bülent Serttaş bakmamak için olağanüstü bir çabasına sosyal medyadan takdir ve tepki gelmişti. 

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Oryantal Didem'e bakmadı üstsüz kadınlarla klip çekti! Bülent Serttaş'a tepki yağdı

Programda yaşananlarla ilgili Didem "Gerçekten hiç fark etmedim. Sosyal medyada gündem olunca yeniden izledim ve gördüm." demişti. 

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Oryantal Didem'e bakmadı üstsüz kadınlarla klip çekti! Bülent Serttaş'a tepki yağdı

"O an fark etseydin tepkin nasıl olurdu?" sorusuna Didem "Dururdum, “Hayırdır, ne yaptım sana” derdim. Sonra düşündüm ve aklıma bir sene önceki olay geldi. Bir düğünde sahneye çıkacaktım. “25 dakikalık şovun süresi çok fazla, 15 dakika yapalım” dediler, “Tamam” dedim. Ama sekizinci dakikada müzik durdu." yanıtını vermişti. 

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