Oryantal Didem'den 'alüminyum folyo'ya benzetilen İbo Show'daki yılbaşı kostümü için olay itiraf

İbo Show Yılbaşı özel programında 2022 yılbaşı gecesi sahne alan ve hem dansıyla hem de 'alüminyum folyo'ya benzetilen kostümüyle günlerce konuşulan Oryantal Didem Kınalı, günler sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Oryantal Didem, "Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin?" sorusuna, "Ya da daha doğrusu bu senin tercihin miydi? Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii. Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" diye cevap verdi.