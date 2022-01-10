Oryantal Didem'den 'alüminyum folyo'ya benzetilen İbo Show'daki yılbaşı kostümü için olay itiraf
2022 yılbaşı gecesi İbo Show'da giydiği kapalı ve 'alüminyum folyo'ya benzetilen elbisesi için günler sonra Oryantal Didem'den itiraf geldi.
İbo Show Yılbaşı özel programında 2022 yılbaşı gecesi sahne alan ve hem dansıyla hem de 'alüminyum folyo'ya benzetilen kostümüyle günlerce konuşulan Oryantal Didem Kınalı, günler sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Oryantal Didem, "Neden böyle kapalı bir kıyafet tercih ettin?" sorusuna, "Ya da daha doğrusu bu senin tercihin miydi? Birebir bu kıyafet olsun demediler tabii. Kollarını açabilirsin, bisiklet yaka giyebilirsin, demişlerdi. Sadece göbek deliği ve göğüs çatalının görünmemesi gerekiyormuş" diye cevap verdi.
2022 yılbaşı gecesi İbo Show yılbaşı özel programında giydiği kıyafetle gündem olan ve sosyal medyada kostümü alüminyum folyoya benzetilerek ti'yeye alınan Oryantal Didem Kınalı, neden böyle bir tercihte bulunduğunu günler sonra itiraf etti.
İbo Show'un yılbaşında programında tercih ettiği kıyafet ve o kıyafete rağmen yaptığı kıvrak dansla gündeme gelen Oryantal Didem Kınalı, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Alışılagelmiş oryantal kostümü yerine uzun kollu, boynundan ayaklarına kadar kapalı bir elbise tercih eden Kınalı'nın kıyafeti, elbisenin kumaşı ve rengiyle alüminyum folyoya benzetilmişti.
Eski yılbaşı programları geleneğinde her sene oryantal show olması geleneği yıllar sonra tekrar edildi ve 2022 yılbaşında İbo Show yılbaşı gecesi sahnesinde Oryantal Didem'in dansına yer verdi. Gçmiş yıllara kıyasla daha kapalı bir kostüm tercihiyle dans eden Didem Kınalı tercih ettiği kıyafet ve o kıyafete rağmen yaptığı kıvrak dansla gündeme geldi.